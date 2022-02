Kostprijs bouwshift is niet voor alle gemeenten even hoog: "Als Vlaanderen ons niet meekrijgt, blijft het dode letter"

"Als men de doelstelling wil bereiken, dan zal er inderdaad redelijk wat moeten gebeuren", zegt onderzoekster Mieke Paelinck van de HOGENT. "Een bepaald deel van de gronden die nu nog een harde bestemming heeft, zal moeten herbestemd worden naar een zachte bestemming. Wij hebben dat becijferd op 30.000 hectare."

Het gaat in die berekening voor alle duidelijkheid niet alleen om bouwgronden, maar ook om andere bestemmingen die kunnen bebouwd worden, zoals industriegebieden, zones voor gemeenschapsvoorzieningen zoals ziekenhuizen en universiteiten, en ook een klein deel recreatiegebieden.

Opmerkelijk is dat sommige gemeenten en regio's een veel grotere inspanning zullen moeten doen dan andere. "Alles start met de intekening van de gewestplannen in de jaren 1970", legt Mieke Paelinck uit. "Daar zie je dat de ene regio kwistiger is omgesprongen bij het inkleuren van bepaalde gebieden dan de andere. In Limburg is er bijvoorbeeld een planologisch overaanbod." Paelinck wijst ook op gemeenten met grote havengebieden die nog niet ingenomen zijn of op de universiteitssite in Merelbeke.