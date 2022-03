Groep inwoners van Gooik klaagt bouwwoede aan met website 

De Gooikse burgemeester Simon De Boeck (CD&V) is niet onder de indruk van het initiatief. "We vermoeden wie erachter zit, maar officieel weten we het niet. Ik begrijp ook het problem niet. Wij werken als gemeente mee aan de Vlaamse bouwshift. Dat betekent dat we de dorpskern verdichten en dat we oude woningen vervangen door energiezuinige nieuwbouw."

De burgemeester ontkent ook dat er gebrek is aan visie. "Die bouwpauze is niet nodig, want we hébben een visie. Ons huiswerk is klaar, en we beoordelen elke aanvraag op basis van onze visie. Mensen moeten ook de mogelijkheid blijven hebben om te bouwen. Trouwens, de projecten die op de website worden voorgesteld zijn net een voorbeeld van ons bouwbeleid. Maar het staat iedereen uiteraard vrij om een bezwaar in te dienen als men dat nodig vindt."