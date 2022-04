Ook in provincie Antwerpen nemen almaar meer leerlingen uit lager en secundair onderwijs bijles

Het aantal leerlingen dat nood heeft aan bijles, neemt toe. Dat de vraag naar extra lessen is toegenomen, merken ze ook bij de bijleskantoren. Bij Eduvik, een bijleskantoor dat in heel Vlaanderen actief is, is het aantal aanvragen voor de provincie Antwerpen met bijna 40 procent gestegen, vergeleken met de periode voor corona.



"Vooral rond de as Mechelen-Antwerpen-Lier-Mechelen zien we toch dat er significant meer bijlessen worden aangevraagd", zegt mede-oprichter Jeroen Van Loock. "De stijging is het grootst voor de laatste jaren van het lager onderwijs, en de eerste jaren van het middelbaar, en dan gaat het over de klassieke bijlesvakken zoals Frans, wiskunde en Nederlands."