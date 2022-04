Agressieve terriërs die vrouw en haar hond aanvielen in Schilde mogen voorlopig niet meer de straat op

In Schilde zijn een vrouw en haar hond afgelopen week aangevallen door twee staffordshireterriërs terwijl het duo op wandel was in de Noorderlaan, nabij Schildestrand. De twee terriërs vielen eerst haar hond aan. Om het beestje te beschermen, gooide de vrouw zich boven op haar hond, waarna ook zij zwaar werd toegetakeld.

Burgemeester Dirk Bauwens is intussen met de eigenaars aan tafel gaan zitten. "Het is mijn bezorgheid dat de mensen en de dieren veilig op straat kunnen zijn. De honden mogen daarom voorlopig niet op de openbare weg. Ik wacht eerst het rapport van de experts af die het gedrag van de honden gaan onderzoeken. Dan bekijk ik op 19 april welke stappen er eventueel verder moeten worden gezet", zegt de burgemeester.

De eigenaars van de honden hebben alvast een hogere omheining geplaatst om te verhinderen dat de honden nog in de voortuin kunnen komen. "Nu konden ze de straat op omdat de poort openstond. Als ze niet meer vooraan kunnen komen, worden ze ook minder geprikkeld door wat ze zien op straat", besluit Bauwens.