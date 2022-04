6 miljoen euro klimaatsubsidies voor West-Vlaamse zorgcentra voor energierenovaties

In totaal trekt de Vlaamse regering 13 miljoen euro klimaatsubsidies uit. Bijna de helft daarvan gaat naar woonzorgcentra in onze provincie. Dat ligt niet aan het feit dat de gebouwen in een slechte staat zouden zijn en dringend energierenovaties zouden nodig hebben. Maar het komt omdat de oproep voor subsidie-aanvragen in West-Vlaanderen goed werd opgevolgd.

"Die subsidies zijn heel belangrijk, want elke euro, die we niet aan milieuonvriendelijke verwarming of elektriciteit moeten spenderen, kan gaan naar de zorg van de bewoners", vertelt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) tevreden. "Met de stijgende energieprijzen tegenwoordig moeten woonzorgcentra nu meer dan ooit investeren in isolatie, warmtepompen, zonnepanelen en andere alternatieven om de energiekosten zoveel mogelijk te verminderen en zo weinig mogelijk uit te stoten."