Man die stiefvader met hamer sloeg blijft aangehouden: Slachtoffer nog altijd kritiek

Het is nog niet duidelijk waarom de man zijn stiefvader met een hamer heeft aangevallen, want hij blijft zich beroepen op zijn zwijgrecht. Ondertussen is het wel al duidelijk dat de verdachte al eerder in aanraking kwam met het gerecht, want hij werd meer dan 10 jaar geleden geïnterneerd. "Het klopt dat mijn cliënt in het verleden 10 jaar is geïnterneerd geweest: een aantal jaar in een psychiatrische instelling, maar ook een aantal jaar thuis", bevestigt advocaat Pieter-Jan Dens. "Maar dat was voor andere feiten, niet voor geweldsdelicten."

Twee weken voor het incident heeft de 44-jarige man ook al zijn moeder geslagen.