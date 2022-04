Eerste open voetbaltraining van Club Brugge sinds coronacrisis: 5 fans volgen mee van op de reservebank

Het is al meer dan twee jaar geleden dat er nog publiek was toegelaten op een training. Dat was door de coronamaatregelen lange tijd niet mogelijk. Vandaag was het dus een speciale dag voor zo'n 3.500 Club Brugge supporters, die zich hadden ingeschreven. Zij konden vanuit de tribune van het Jan Breydelstadion de training volgen en waren zeer enthousiast: "Het is echt super, want zo zie je ook eens hoe het allemaal in zijn werk gaat, hoe de spelers zich opwarmen, welke trainingsoefeningen ze doen en hoe ze op het doel schieten."

De supporters zijn ook blij dat ze het allemaal nog eens van dichtbij kunnen zien voor de play-offs van de Champions League beginnen. "Ik heb al een abonnement bij Club sinds ik vijf jaar ben en nu had ik eindelijk de kans om een training in het echt mee te maken." Of zo'n groot publiek bij de training de concentratie van de spelers verstoort? "Helemaal niet", zegt Kirsten Willem, woordvoerder Club Brugge. "De spelers vinden het zelf net ook heel leuk dat ze terug kunnen trainen voor publiek. Ze mogen hen zo luid als ze willen aanmoedigen en toejuichen."