Rook langs autosnelweg in Zonnebeke afkomstig van oude handgranaat

Deze ochtend steeg er rond 8.30 uur plots rook op vanop een veld naast de A19 in Zonnebeke. De politie en brandweer werden opgebeld voor een mogelijk explosierisico langs de Tresoriersstraat. Een landbouwer had er, terwijl hij zijn veld aan het bemesten was, een oud oorlogsprojectiel geraakt. Dat was onder het oppervlak beginnen te roken, maar kwam gelukkig niet tot ontploffing.



De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en er werd een veiligheidsperimeter van 150 meter ingesteld. Het zou gaan om een Britse handgranaat, die in de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt om een rookgordijn te maken. Tijdens de opruimwerken was de Tresoriersstraat deze voormiddag afgesloten voor het verkeer. Rond 11 uur was de situatie terug onder controle.