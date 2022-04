Stier raakt vast in gracht in Beerst en moest met verdoving bevrijd worden

Gisterenmiddag is een stevige stier van 700 kilo in de diepe gracht gesukkeld van de Zijdelingstraat in Beerst, een deelgemeente van Diksmuide. De landbouwer had in de namiddag door dat zijn stier was uitgebroken uit de weide. Het dier stond tot aan zijn buik in het water en liep heen en weer in de gracht. Voor de landbouwer zelf was het onbegonnen werk om het reusachtige beest eruit te halen, dus belde hij naar de brandweer.

De brandweer riep vlug de hulp in van het dierenreddingsteam (DRT) van brandweer Westhoek. "Zij hebben gespecialiseerd materiaal om de zware stier uit de gracht te halen", vertelt luitenant Nicolas Garmyn. "Het dier was heel actief, maar had weinig zin om mee te werken. Dus moest er een dierenarts langskomen om het die te verdoven. Na die verdoving konden we een verreiker van de buur van de landbouwer het dier met riemen uit de gracht heffen. De verdoving was zelfs zo stevig dat het dier niet onmiddellijk op eigen kracht kon blijven rechtstaan. We hebben hem dan maar naar zijn stal vervoerd en daar vastgebonden in de zon om te bekomen van het avontuur."