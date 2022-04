Zus en verpleegkundige Saghine Lampaert reageert op valpartij Yves in Parijs-Roubaix: "Gelukkig stond hij direct recht"

Yves Lampaert had zicht op een podiumplaats tot een supporter die veel te dicht op het parcours stond hem aanraakte met zijn hand. Het gevolg was een stevige val op de kasseien. Zus Saghine: "Ik heb Yves zelf nog niet gehoord, zijn vrouw Astrid wel al heel kort. Maar we gaan elkaar deze avond zien. Gelukkig stond hij direct terug recht en heeft hij niets. Het was schrikken voor iedereen. Op het eerste gezicht zal zijn blessure waarschijnlijk wel meevallen, maar het is superjammer, want die podiumplaats zat er echt in."