Zeventiger uit Kortrijk komt om in brand in zijn hoeve

Maandagvoormiddag rond 10.30 ging de thuisverpleging langs bij de alleenstaande landbouwer van 72 jaar in Bellegem, een deelgemeente van Kortrijk. In de woning, de Ooievaarsnestbeekhoeve hing een doordringende brandgeur en was er ook roetneerslag te zien. Daar vond ze het lichaam van de man op de grond. Ze verwittigde nog de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat.

Het parket van Kortrijk stelde een branddeskundige en wetsdokter aan om de zaak te onderzoeken. De man is omgekomen bij de brand, maar door gebrek aan zuurstof in de woning doofde het vuur vanzelf uit. Waarschijnlijk is de brand ontstaan toen er iets misliep bij het aansteken van de kachel. De hoeve van de man werd verzegeld.