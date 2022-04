3 jongeren opgepakt voor brandstichting en vandalisme in leegstaand klooster in Veurne

Iets voor 19 uur belden verschillende inwoners die dicht bij het leegstaande klooster van de Blauwe Nonnen in Veurne naar de hulpdiensten, omdat ze geluid hadden gehoord van ingeslagen glas. "Ze vermoedden dat er opnieuw mensen het pand waren binnengedrongen en dat klopte ook", vertelt commissaris Toon Fonteyne van de politiezone Spoorkin. "Toen onze ploeg arriveerde, botsten we meteen op één van de jongeren die we konden ondervragen. Ze hadden verschillende ramen van het gebouw ingeslagen en daarna zagen we hoe er rook kwam uit één van die ramen. Daar hadden 2 jongeren een zetel in brand gestoken. We hebben dan de brandweer verwittigd en zijn samen het gebouw binnengevallen. Gelukkig waren we er snel bij, anders kon dit veel slechter afgelopen zijn."

"Het gaat om een meerderjarige persoon uit Veurne en om 2 minderjarigen uit Veurne en Nieuwpoort. We hebben ze alle 3 opgepakt en meegenomen voor verhoor. We hebben een proces-verbaal opgesteld voor brandstichting en vandalisme en hebben dat doorgegeven aan het parket", besluit commissaris Fonteyne.