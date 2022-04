Jong ACV voert actie in West-Vlaanderen om jobstudenten te waarschuwen voor arbeidsongevallen

De jongeren moeten ook duidelijk geïnformeerd worden over de veiligheidsvoorschriften en risico's op het werk. "Vaak krijgen ze geen arbeidsreglement en is er zelfs geen tijd voor een fatsoenlijk onthaal en de juiste informatie over veilig werken. 48 procent van de jonge mensen, die een arbeidsongeval meemaken, zijn in dienst met een interimcontract. Vaak is er geen tijd of geld om die mensen op voorhand de juiste uitleg of opleiding te geven." Over welke arbeidsongevallen dat dan gaat? "Wij zien vooral veel ongevallen met vingers die geraakt worden. Daarom proberen we met deze nagel-klop-actie jobstudenten op een ludieke manier uitleg te geven over de wetgeving van veilig werken", besluit Lingier.