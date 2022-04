Zwaar ongeval op landelijk kruispunt in Staden: 2 kinderen gewond

Op het landelijk kruispunt van de Soetestraat met de Landweg in Staden is deze middag een zwaar ongeval gebeurd. Een oma van 62 jaar was onderweg met haar 2 kleinkinderen van 2 en 9 jaar, toen hun kleine auto aangereden werd door een ander voertuig dat geen voorrang verleende. De kleine auto ging over de kop en belandde op zijn dak. De brandweer heeft de 2 kinderen zo voorzichtig mogelijk uit de auto gehaald. Zij zijn naar het AZ Delta ziekenhuis in Rumbeke overgebracht voor verdere verzorging.



Het parket van Ieper liet een verkeersdeskundige ter plaatse komen om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren. De omgeving bleef urenlang afgesloten voor alle verkeer.