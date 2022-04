Archief van cabaretier Gerard Vermeersch geschonken aan stad Ieper

De stad Ieper mag het persoonlijk archief van een van de eerste Vlaamse cabaretiers, Gerard Vermeersch, in ontvangst nemen. Vermeersch, geboren en getogen in Ieper, is bekend door enkele legendarische sketches en conferences. Hij was heel populair in het begin van de jaren '70. Zijn sketches worden nog vaak geciteerd en worden ook beschouwd als immaterieel erfgoed. Hij trad op over heel het land en heeft ook voor televisie en radio gewerkt, onder andere voor Radio 2 West-Vlaanderen. Vermeersch stierf in 1974 op 51-jarige leeftijd.