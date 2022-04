Eindelijk opnieuw meifoor in Brugge: "Brugse kinderen jonger dan 15 jaar mogen eerste anderhalf uur gratis op attracties"

Het is 3 jaar geleden dat er nog eens Meifoor was in Brugge. Maar vanaf 6 mei is het opnieuw zo ver! Dit jaar zal de Meifoor wel niet starten met de traditionele verklede openingsstoet. In plaats daarvan mogen alle kinderen uit Brugge jonger dan 15 jaar het eerste anderhalf uur van de foor gratis op de attracties.

"Het is voor de kinderen een beetje zoals de eerste sneeuw", zegt voorzitter van het meifoorcomité,Guido Herman. "Er zitten ook veel kinderen bij die voor de eerste keer ooit naar de Meifoor zullen komen. Die zullen waarschijnlijk overweldigd zijn door alles. Maar ook diegenen die het al gewoon zijn, zullen er tevreden van zijn. Want er zijn deze editie veel nieuwe, betere en modernere attracties bij."