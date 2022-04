Opnieuw vandalisme aan station van Ieper: 14-jarige ramt ruit van toiletten en raakt gewond

Het is al het zoveelste geval van zwaar vandalisme in de stad Ieper. 4 maanden geleden startten de problemen aan het station. Daar sloegen 2 bendes met Franse jongeren de ruiten van het station in en probeerden ze met de trein te vluchten richting Komen. Een van die daders werd vorige maand veroordeeld. Maar een paar dagen voor die veroordeling sloeg opnieuw een andere Franstalige "treinbende" toe en lieten ze een spoor van vernieling achter in de Ieperse stations- en uitgaansbuurt. Daarbij werd toen ook een Ieperling het slachtoffer van zinloos geweld.