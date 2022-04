Stad Brugge geeft winkeliers concrete tips tegen winkeldiefstallen, want: "Elke maand wordt er voor 600.000 euro gestolen"

Ongeveer 1 tot zelfs 1,5 procent van de omzet van Brugse winkeliers wordt gestolen. Per maand komt dat neer op een bedrag van 590.000 euro. "Dat is een heel groot bedrag", zegt schepen van Preventie, Mathijs Goderis (Vooruit). "Daarom gaan we 2 infoavonden organiseren voor alle winkeliers van Brugge. Daar zullen ze heel concrete tips krijgen hoe ze winkeldiefstallen kunnen tegengaan en vermijden."

Die tips zullen breder gaan dan de voor de hand liggende oplossingen om diefstallen tegen te gaan, zoals een duur alarmsysteem installeren in de winkel. "Winkeliers kunnen bijvoorbeeld ook opletten hoe ze een klant verwelkomen in hun zaak. Als je een klant aankijkt en effectief gaat begroeten, dan doorbreek je die anonimiteit. Dat vormt een eerste drempel voor de dader en zo kan je allerlei dingen doen om te voorkomen dat ze zullen toeslaan", besluit schepen Goderis.