Fans vieren tot in de late uurtjes zege van Remco Evenepoel: "Extra fijn om zo thuis te komen"

Café In de Rustberg in Schepdaal was gisteren de plaats van afspraak voor de fans van Remco Evenepoel. Zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik werd er uitgebreid gevierd. "Remco is van ons", riepen de fans toen de wielrenner 's avonds laat zelf aankwam. "Na een lange en vermoeiende dag is het extra fijn om zo thuis te komen", reageerde Remco. "Ik zit op een wolkje, maar ik vond het belangrijk om toch eens langs te komen want het was al lang geleden. Door corona mocht ik lange tijd niet dichtbij mijn supporters komen, maar nu geef ik een gratis vat."