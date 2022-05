Dichtsensatie Rupi Kaur komt naar België: het verhaal van korte versjes die de wereld hebben veroverd

Kaur heeft meer dan 4,5 miljoen volgers op Instagram. Ze publiceerde tot nu toe drie dichtbundels: "Milk and honey" in 2014, "The sun and her flowers" in 2017 en "Home bodyé in 2020. Daarvan gingen wereldwijd meer dan 10 miljoen exemplaren over de toonbank in 42 talen.

Voor haar wereldtour schuimt ze de komende maanden de Verenigde Staten, Canada en Europa af. Instagram bulkt van de foto’s waarop fans hun tattoo tonen met Kaurs woorden of tekeningen.