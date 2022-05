Snelheidscontrole in Menen: maximumsnelheid van 230 km/u en een 5de van de voertuigen geflitst

“De N58 blijft een serieus probleemzone”, zucht commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. Want er gebeurden al verschillende zware ongevallen. "We controleren er wanneer we kunnen, maar we kunnen er natuurlijk niet altijd staan." Begin april nog kwamen 2 jongeren uit Frankrijk er om het leven nadat ze met een hoge snelheid tegen de pijler van de brug waren gereden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zat eind 2021 nog samen met stad Menen over de problematiek. Toen werd er beslist dat de dubbele rijstroken, die er nu zijn, zullen herleid worden naar 1 enkel rijvak en dat de maximumsnelheid verlaagd zal worden van 90 naar 70 km/u. Die aanpassingen zullen normaal in 2023 uitgevoerd worden. Waarom dat nog zo lang moet wachten is voor de commissaris niet duidelijk, want veel ingrijpends, zoals breekwerk moet er niet gebeuren. Hij hoopt dat de aanpassingen aan "de landingsbaan" er snel komen.