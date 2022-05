Opnieuw zwaar ongeluk in Houthulst met 3 voertuigen: bestuurders raken lichtgewond

Het is al niet meer de eerste keer dat er op die plaats een ongeval gebeurt. 3 maanden geleden nog overleed een 27-jarige bestuurder uit Lichtervelde toen hij daar met zijn motor tegen een geparkeerde oplegger terechtkwam. Tijdens een rit met zijn vrienden had hij de controle over het stuur verloren door een windstoot.

Op de Iepersesteenweg is de maximum toegelaten snelheid 70 km/u. Maar het is nog niet duidelijk of de voertuigen te snel reden.