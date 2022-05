94-jarige rusthuisbewoner verdacht van verkrachting en aanranding in Antwerpen

In de eerste plaats wordt er ingezet op preventie. "We maken medewerkers alert voor signalen, want zulk gedrag komt meestal niet plots. Ook niet alle situaties zijn problematisch. Als mensen ongepast gedrag vertonen, of dat nu seksueel is of niet, is dat ook vaker een gevolg van een ziekte, zoals dementie. Daar zijn onze medewerkers wel op getraind. Soms ontstaan er ook echt gevoelens tussen mensen met dementie, maar dan is het soms moeilijk in te schatten of het langs beide kanten met toestemming gebeurt."