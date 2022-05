Dranouter Festival stelt Dranouter Trail voor: loopevent over het podium

De opbrengst van Dranouter Trail gaat naar het Bosfonds van Festival Dranouter. Want de organisatie wil een deel van de CO2-uitstoot van het festival compenseren door bossen aan te planten. Het aantal tickets voor het loopparcours is beperkt. Er zullen maar 1.000 mensen kunnen deelnemen, verdeeld in 3 groepen. De eerste wave start om 9.30 uur, daarna om 10 uur en de laatste groep mag aan het parcours beginnen om 10.30 uur. Tegen 12 uur worden dan alle deelnemers aan de finish verwacht. Iedereen kan aan zijn eigen tempo meelopen, want er is geen tijdsregistratie aan verbonden.

Meelopen kost 18,50 euro. Wie een dagticket heeft voor zondag 7 augustus, kan een ticket krijgen voor Dranouter Trail aan een kortingstarief. Wie al een combiticket voor het festival op zak heeft, kan zich nog tijdens het festival inschrijven bij het feestcomité: "Feestcomiteit Dikkebusstraat".