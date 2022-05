Brandweer vangt ontsnapt hangbuikvarken na klopjacht van half uur in Koekelare

De bewoners van de Belhuttebaan in het centrum van Koekelare schrokken gisterenavond even op toen ze een groot, zwart hangbuikvarken zagen lopen. Het dier was al wroetend ontsnapt uit zijn weide langs de baan. Het beest zelf vangen was geen optie, dus daarom werden de brandweer en de politie opgetrommeld. Het hangbuikvarken wandelde ondertussen vrolijk door op het voetpad richting het natuurgebied De Mote.

Het was een moeilijke opdracht voor de brandweer om het dier te vangen. Tijdens de jacht sprong het hangbuikvarken even in een van de vijvers, vlak voor de ogen van de hulpdiensten. Het was niet nodig om een reddingsactie op poten te zetten, want het varken kon gelukkig op eigen kracht terug uit het water klauteren. Na meer dan een half uur, kon de brandweer het dier vangen met netten en touwen. Het varken werd vastgebonden aan de poten en op een kruiwagen gelegd. De politie deed de nodige vaststellingen, maar het losgebroken dier zorgde nergens voor schade. Intussen zit het hangbuikvarken veilig en wel terug in zijn weide.