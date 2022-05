Harold uit Diksmuide geeft muziekles aan kinderen van 0 tot 6 jaar oud: "Eerste kennismaking met muziek is belangrijk"

In Vlaanderen kan je vanaf 6 jaar beginnen aan een muziekopleiding, maar dat moet dringend aangepast worden, vindt muziekleerkracht Harold Debusschere uit Diksmuide. "Eigenlijk zou een kind al moeten bezig zijn met muziek vanaf de wieg." Daarvoor volgde hij in Italië een lullaby-opleiding. Zo maken de kleine kinderen in de crèche van Keiem, een deelgemeente van Diksmuide, dankzij Harold al vroeg kennis met muziek.

De muzieklessen in de kleuterschool gebeuren op een zeer speelse manier. "Het gaat dan over liedjes zingen, ritmische spelletjes, versjes opzeggen enzovoort. Dat helpt allemaal om het muzikaal gehoor en de motoriek te ontwikkelen. Dat zijn de eerste stappen om dan bijvoorbeeld een instrument te leren spelen. Het is natuurlijk belangrijk dat er in elke les veel afwisseling zit, zodat de kinderen geboeid blijven."

Gisterenavond was het de eerste keer dat 120 kinderen uit de kleuterschool hun muzikale ervaringen toonden aan het publiek tijdens een concert in het CC Kruispunt in Diksmuide.