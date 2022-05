Internationale wielerwedstrijd voor renners met een beperking in Oostende

Tot en met zondag nemen de internationale en nationale renners met een beperking het tegen elkaar op in Oostende op de UCI Paracycling Road World Cup. Vandaag staat de individuele tijdrit op het programma. Ze doen dat in 4 verschillende categorieën. Handbiken, waarbij renners zichzelf met de bovenarmen vooruit duwen. Tandems, voor renners met een beperkt zicht. Driewielerfietsen, voor sporters die problemen hebben met hun evenwicht en gewone fietsen.

Organisator Wim Decleir uit Harelbeke was zelf ook handbiker en behaalde een medaille op de Paralympische Spelen in Londen. "Het is onze zesde editie en het niveau is doorheen de jaren alleen maar omhoog gegaan. Er worden hier snelheden gemeten van 44 à 45 kilometer per uur. Vroeger lag dat maximaal op 40 kilometer per uur. In totaal doen er een 380-tal atleten mee uit 40 landen en het zijn allemaal stuk voor stuk profatleten die fulltime trainen. Deze wedstrijd is voor hen belangrijk, omdat ze hier punten moeten scoren om geselecteerd te worden voor de Paralympische Spelen in Parijs in 2024. Deze wereldbeker maakt ondertussen deel uit van het internationaal circuit", vertelt Decleir aan Radio 2 West-Vlaanderen.