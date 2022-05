Kuurnse ondernemers krijgen UNIZO-opleiding over hoe ze zaken kunnen doen met steden en gemeenten

Veel bedrijven, en vooral starters, melden zich niet aan voor overheidsopdrachten, omdat ze er niet van op de hoogte zijn. Daardoor werken steden en gemeenten vaak samen met dezelfde leveranciers. Daar wil zelfstandigenorganisatie UNIZO West-Vlaanderen iets aan doen. Ze organiseerden daarom in Kuurne een opleiding voor bedrijven over hoe ze beter kunnen samenwerken met de gemeenten.

Ze willen bedrijven leren om betere contacten te leggen en om meer samenwerkingen aan te gaan met de lokale overheden. Want dat is volgens woordvoerder Bram Larock voor iedereen een goede zaak. "Zowel voor de steden en gemeenten, want dan kunnen ze tonen dat ze inzitten met hun lokale ondernemers door er een beroep op te doen. En het is ook interessant voor de ondernemers, want zo kunnen ze nieuwe markten aanboren. Dat is een gigantische kans, want 20 procent van onze economie draait op overheidsuitgaven." Binnenkort wordt er ook een opleiding georganiseerd in Oostende.