West-Vlaamse bezoekboerderijen bestaan 20 jaar: "Leren boerderijleven op andere manier kennen"

De leerlingen van het Sint-Theresia uit Kortrijk kregen vandaag naast de gebruikelijke rondleiding ook taart om het twintigjarig bestaan te vieren. "Dit is een heel andere wereld voor mijn leerlingen van onze centrumschool in stad Kortrijk", vertelt meester Ruben Vanoucke. "Het is ook juist de bedoeling dat de leerlingen die nieuwe wereld leren kennen. Soms valt hun mond wel open, want sommige producten kennen ze helemaal niet of alleen maar van zien of horen. Ik denk dat het voor hen een heel leerrijke dag was vandaag en hoop vooral dat ze er veel van onthouden hebben."



Ondertussen doen er een 80-tal landbouwers mee aan het project van bezoekboerderijen. De afgelopen twintig jaar werden er bijna 10.000 klasbezoeken. Zo maakten al 230.000 leerlingen van dichtbij kennis met het boerderijleven.