West-Vlaamse steden en gemeenten gaan bouw- en verbouwplannen grondig herbekijken door prijsstijgingen

Voorlopig werden er nog geen grote bouwprojecten uitgesteld of geschrapt in West-Vlaanderen. Volgens het overgrote deel van de besturen zal het wel moeilijk worden om alle plannen die er waren te kunnen realiseren. Onder andere stad Roeselare is volop bezig om alle projecten af te wegen. "Wij zijn ons ervan bewust dat het wellicht niet haalbaar zal zijn om alle investeringen, die we in het bestuursakkoord drie jaar geleden hebben afgeklopt ook effectief uit te voeren", zegt schepen van Financiën, Stefaan Van Coillie (CD&V).

"We zullen bepaalde projecten moeten uitstellen en sommige misschien zelfs schrappen. Maar we zullen onze tijd nemen om die rekenoefening grondig te maken. Maar één ding weten we wel al zeker en dat is dat we niet het ganse traject van onze investeringen zomaar zullen kunnen uitvoeren."