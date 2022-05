Al 3 keer zwaar ongeval met politiecombi op zelfde plaats in Ichtegem

Het is al de derde keer op 1 jaar tijd dat er een politiecombi betrokken raakt bij een ongeval op de Torhoutbaan, terwijl de agenten prioritair aan het rijden waren. Het eerste ongeval gebeurde 4 juni op exact dezelfde plaats. Toen was de politiecombi onderweg naar een vechtpartij. 3 mensen raakten toen lichtgewond. Op 1 oktober gebeurde er opnieuw een ongeval iets verderop. Toen ging een politiecombi 3 keer over de kop. Bijna alle wagens hadden plaats gemaakt voor het voertuig, maar een afslaande bestuurder had het prioritaire voertuig nog niet gezien. De 2 politie-inspecteurs raakten toen zwaargewond.