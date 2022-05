Beernemnaar introduceert Spaanse delicatesse "groene kaviaar" in België

"Het is heel speciaal door zijn traanvorm", vertelt David. "Het is hele knapperige en krokante groente, die wat vergeten werd. Het heeft ook een heel frisse en zoete smaak en wordt vaak geserveerd bij het aperitief."

De delicatesse is afkomstig uit Spanje en wordt gekweekt in het Baskenland. "Er zijn maar 12 telers, die er nu actief mee bezig zijn. Dat wordt bij hen doorgegeven van generatie op generatie. Het is ook heel arbeidsintensief om de groente te kweken, want ze worden met de hand geoogst en dat vraagt veel tijd." De erwt is bijzonder zeldzaam en daar hangt ook een prijskaartje aan. Per kilogram betaal je al snel 500 euro.

Tot nu toe werd de groene kaviaar vooral gebruikt door Spaanse topchefs, maar David hoopt dat daar nu dus verandering in komt. Je kan de nieuwe delicatesse vanaf nu proeven in een restaurant in Brugge.