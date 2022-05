Landbouwers vinden rokende obus in Houthulst waar geel vocht uit komt

Ook voor de hulpdiensten was het een uitzonderlijke situatie. "Uit de obus liep er een soort van geel pus", vertelt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder. "We hebben meteen een veiligheidsperimeter ingesteld en iedereen op een veilige afstand van 250 meter gehouden. De buurtbewoners kwamen niet in gevaar omdat zij nog net iets verderop wonen. We waren ook toevallig in de buurt aan het oefenen met een drone van de politie. Dus konden we die onmiddellijk inzetten om vanuit de lucht beelden te maken van de obus."

Ontmijningsdienst DOVO is vlakbij het veld gehuisvest en was dus ook snel ter plaatse. "Aan de hand van onze dronebeelden kon DOVO dan een risicoanalyse maken vanop afstand. Uiteindelijk is de obus gestopt met roken en kwam er ook geen geel vocht meer uit", aldus Merlevede. DOVO zal de obus vernietigen.