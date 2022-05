Bakker uit Oostende werkt nachtje door om Club Brugge-gebakjes af te hebben: "Eerst gevierd, daarna gewerkt" 

Bakker Jurgen Van Parijs is al meer dan 30 jaar trouwe supporter van Club Brugge. "Gisteren was ik heel blij dat we weer kampioen zijn geworden. Ik was op dat moment ook samen met de andere supporters op groot scherm gaan kijken aan het Jan Breydeldstadion. Het was heel warm, maar toch was het tijdens de eerste helft even bibberen en beven. In de tweede helft, toen we 3 keer konden scoren tegen Antwerpen, kwam iedereen los en was de sfeer echt super."

Maar na de feestvreugde moest Jurgen vlug terug naar zijn bakkerij. "We kunnen natuurlijk wel feesten, maar er moet ook gewerkt worden. Toen de spelers vertrokken rond 21 uur, zijn wij ook naar huis gegaan. Want 2 uur later moest ik al beginnen met de voorbereidingen om de hele nacht te bakken. Ik moest ook nog alles in orde brengen om aangepaste donuts en éclairs te kunnen maken. Het was dus wel hard doorwerken", vertelt Jurgen aan Radio 2 West-Vlaanderen.