Belgische vissers halen 65 ton afval uit de Noordzee: "Een record"

Minister van de Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), bedankte de Belgische vissers vandaag tijdens een bezoek aan de visveiling in Zeebrugge. "Dit toont duidelijk aan dat onze vissers zich willen inzetten om onze Noordzee proper te houden", stak minister Van Quickenborne van wal. "Maar we mogen het nu zeker niet laten hangen. Wat onze vissers uit de zee halen, is nog maar een klein deeltje van al het afval in onze Noordzee. Als maatschappij moeten we beseffen dat afval dumpen not done is."

Schipper Robin Deman van de Z526 Vaya Con Dios bracht vorig jaar bijna 2.000 kilogram afval aan land. "Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een containerschip zijn lading verliest en dan vissen we zoals afgelopen zomer een maand lang pakken pampers uit het water. Maar we zien ook heel wat blikjes, plastic flesjes of plastic folie die in onze netten blijven hangen."