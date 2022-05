Bewusteloze dronken man uit De Put in Nieuwkapelle gered, nadat hij gsm uit het water wilde halen

De rest van de vriendengroep werd meegenomen naar het politiecommissariaat. "De groep was met verschillende auto's naar De Put gereden en omdat ze behoorlijk wat gedronken hadden, konden we hen niet laten vertrekken. We hebben de twintigers en dertigers meegenomen voor een controle. Later werden ze een voor een opgehaald door ouders of andere vrienden. We hebben hen ook duidelijk meegegeven dat ze in de toekomst beter moeten nadenken, want dit had veel slechter kunnen aflopen", besluit commissaris Provoost.