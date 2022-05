Brugse zwanen weer vrijgelaten na 6 maanden ophokplicht door vogelgriep

In november moesten de zwanen van Brugge naar binnen door de vogelgriep. Maar nu, een half jaar later, zwemmen de zwanen weer in de Brugse Reitjes. "We zijn blij dat we de zwanen weer in het water hebben kunnen vrijlaten, want zij maken deel uit van het typische beeld van Brugge. Heel veel Bruggelingen en andere mensen hadden ons al gevraagd wanneer ze de zwanen zouden terugzien. En deze middag is dat moment eindelijk aangebroken", vertelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan Radio 2 West-Vlaanderen.