22-jarige man opgepakt in Wevelgem na achtervolging op gestolen bromfiets

In Wevelgem is een 22-jarige man opgepakt na een spannende achtervolging door de politie. Ze waren de man beginnen te achtervolgen, omdat hij veel te snel reed. Maar achteraf bleek dat de man de bromfiets gestolen had en verdovende middelen op zak had. Ze konden de man uiteindelijk stoppen toen hij tegen een motor van de politie botste.