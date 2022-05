Lenzen van vuurtorenlicht in Oostende worden hersteld

De installatie in een vuurtoren bestaat uit een lamp, die in het midden opgesteld staat. "Het is een halogeenlamp van 2.000 watt die, van zodra het donker wordt, begint te branden", zegt Nick.

Het is eigenlijk de ronddraaiende lens rond de lamp, die voor de typische lichtflitsen van een vuurtoren zorgt. Dat licht is zichtbaar tot ongeveer 50 kilometer ver op zee. "Nu is dat iets minder, maar na de herstellingswerken zal het vuurtorenlicht terug op volle intensiteit werken. De lichtflitsen van de vuurtoren vormen een morsecode. Om de 10 seconden zie je 3 lichtflitsen. Die 3 flitsen komen overeen met de morsecode voor de letter O. Die letter verwijst naar de haven van Oostende. Elke vuurtoren heeft zo zijn eigen lichtflitsenreeks. Zo kunnen schepen weten bij welke vuurtoren ze zijn aanbeland", vertelt Nick.

De lenzen van het vuurtorenlicht in Oostende herstellen en vervangen wordt echt vakmanschap. "Voor deze specifieke opdracht werken we samen met mensen uit het Verenigd Koninkrijk", klinkt het.