Bekendste koetsier van Brugge gaat na 47 jaar met pensioen

In al die jaren heeft koetsier Mark ook veel meegemaakt. "Hier en daar eens een klein accidentje, zoals tegen een auto of een fiets aangereden. Maar dat was gelukkig nooit heel ernstig. In de Brugse binnenstad gebeuren er door het drukke verkeer amper of geen ongevallen, omdat je heel traag moet rijden. En in al die jaren tijd heb ik ook veel ervaring opgebouwd", lacht Mark. "Ik was ook altijd druk bezig met de training van de paarden zelf. Want zij moeten alles gewoon zijn: van vlaggen en muziek tot brandweerwagens en ambulances. Ze mogen van niets schrikken en daar zijn we heel intensief mee bezig tijdens de opleiding."