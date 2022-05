N-VA wil nu al redders in De Gavers in Harelbeke, maar zwemzone opent pas eind juni

Sinds afgelopen weekend zijn er al strandredders voorzien in Koksijde, Blankenberge en Knokke-Heist, maar op andere plekken in onze provincie kan je nog niet veilig in open water zwemmen. Politieke partij N-VA vraagt dat er nu al tijdens de weekends redders worden ingezet in de zwemzone van het provinciedomein De Gavers in Harelbeke en in het provinciaal domein Bergelen in Wevelgem. "Daar is ook een zone, die kan gebruikt worden om te zwemmen", zegt provincieraadslid Johan De Poorter (N-VA). "We kunnen met die 2 zones beginnen als proefproject om ze dit voorjaar al open te stellen voor het publiek."

Maar dat zal helaas nog niet mogelijk zijn, laat het provinciebestuur weten. De zwemzone in De Gavers in Harelbeke kan pas eind juni openen. Want op dit moment moet er nog een onderhoud gebeuren van de zwemzone en er zijn ook nog geen redders beschikbaar, omdat het academiejaar nog bezig is. De verschillende reddersposten aan de kust zullen in de loop van komende maand openen op de binnen de gemeente vastgelegde datum en niet vroeger.