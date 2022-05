Rechtbanken van Ieper, Veurne, Brugge en Kortrijk zoeken jobstudenten om archieven te digitaliseren

Maar de job is meer dan zomaar wat papieren inscannen. "De studenten zullen eerst een digitaal dossier moeten opmaken volgens een welbepaalde structuur, die nationaal bepaald wordt", gaat Orbie verder. "Daarna moeten ze effectief stukken van het papieren dossier gaan inscannen. En uiteindelijk moeten ze controleren of alles van het digitale dossier overeenkomt met het papieren dossier. Het papieren dossier wordt na het inscannen niet vernietigd. Het blijft gewoon bestaan, want dat is wettelijk nog verplicht."

Het digitaliseren van de papieren strafdossiers is een grote klus die wellicht niet in 3 maanden geklaard zal worden. "Neen, inderdaad. Maar na het gerechtelijk verlof in de zomermaanden krijgen we nog een budget van minister Van Quickenborne om verder te gaan met het digitaliseren. Dan zullen we die jobstudentfuncties vervangen door tijdelijke medewerkers."