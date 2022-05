Passagier springt uit rijdende trein tussen Izegem en Roeselare en is spoorloos

Vanaf 17.30 uur deze middag was er geen trein verkeer meer tussen Izegem en Roeselare. Een reiziger meldde aan de conducteur dat hij een andere reiziger vlak na het vertrek uit het station van Izegem had zien prutsen met de noodknop en uit de rijdende trein had zien springen. "Een noodknop is niet hetzelfde als een noodrem. Met de noodknop kunnen de deuren geopend worden, ook als de trein rijdt. De noodrem zorgt er wel voor dat een trein onmiddellijk stopt”, legt Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel uit.

In het station van Roeselare werd de trein stilgelegd en verwittigde de machinist de hulpdiensten. “Het treinverkeer tussen Roeselare en Izegem is onmiddellijk stilgelegd”, gaat Baeken verder. “Er werden tijdelijke vervangbussen ingelegd tussen Kortrijk en Roeselare en de andere treinen werden zo goed als mogelijk omgeleid via Deinze en Lichtervelde."