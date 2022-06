Profvoetballer Brecht Dejaegere geeft training aan leerlingen Sport van Koninklijk Atheneum Ieper

"We proberen het te regelen dat ik 1 keer per jaar mee kan komen trainen met de jongeren. Ik vind het ook zelf leuk om hen te helpen, want het zorgt voor een soort voeling met de nieuwe jonge voetballers in de streek. Mijn passie is ook ooit klein gestart met een droom van voetbal, dus ik vind het fantastisch dat ik de jeugd kan inspireren en motiveren om ervoor te gaan. De belangrijkste tip, die ik ze kan geven, is dat ze veel plezier moeten hebben. Maar goed luisteren en leergierig zijn, is minstens even belangrijk."

Voor de leerlingen van het derde jaar Sport was het een onvergetelijke dag. Ze keken er al maandenlang naar uit naar de training van de profvoetballer, zelfs als ze door omstandigheden niet konden meedoen. "Ik ben helaas geblesseerd, maar ik mag wel meehelpen met de training. Ik mag alle voorbereidingen in orde brengen en kan ook de tactische uitleg meevolgen. Zo kan ik er toch nog iets van opsteken", lacht een van de leerlingen.