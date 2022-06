2 inbrekers uit Spanje opgepakt in Gent voor woninginbraken

Maandagmiddag rond 13 uur in het zuiden van Gent konden speciale eenheden van de federale politie 2 mannen oppakken voor een reeks woninginbraken. Dat nieuws raakte nu pas bekend. De federale politie was de dieven op het spoor gekomen na een onderzoek naar enkele woninginbraken, waarbij het cilinderslot werd afgebroken op klaarlichte dag in Zuid-West-Vlaanderen. Later in het onderzoek bleek dat de dieven niet alleen in West-Vlaanderen toesloegen, maar dat ze in woningen over gans Vlaanderen hebben ingebroken.