Proces Johnny Depp vs. Amber Heard is als middeleeuws schavot waar iedereen tomaten naar gooit

In de zaak Johnny Depp versus Amber Heard zie ik vooral intiem terrorisme. Amber Heard is een vrouw die iemand het bloed onder nagels vandaan kan halen. We zien, mijn excuses voor de woordkeuze, een gestoorde vrouw, die met lippenstift en make-up bloed en blauwe plekken veinst. Ze springt van de hak op de tak, lacht, en huilt een fractie van een seconde later. Wat ze zegt, is verwarrend en onsamenhangend. Ze is continue bezig met manipulatie. Dat is typisch voor narcisme of een vorm van psychopathie.