Gekantelde vrachtwagen met 12 ton frikandellen op de E40 bij Veurne: snelweg tijdelijk afgesloten

De vrachtwagen is een Duitse koelwagen, die onderweg was vanuit Frankrijk. De truck vervoerde 12 ton diepgevroren frikandellen van het Verenigd Koninkrijk naar Duitsland en begon plots op de snelweg te slingeren. Uiteindelijk kantelde de vrachtwagen en belandde hij met zijn neus in de gracht. Het voertuig ligt op zijn zij over de rechterrijstrook en de pechstrook. De bestuurder raakte lichtgewond, maar kon zelf uit de vrachtwagen kruipen. De tank van het voertuig was gescheurd, waardoor de brandstof eruit lekte. De brandweer moest de brandstof zo goed mogelijk opvangen.

De snelweg is tijdelijk afgesloten, zodat de vrachtwagen kan weggetakeld worden. Dat zal een hele klus zijn, want vrachtwagen moet eerst uit de gracht terug op de snelweg gesleept worden en kan daarna pas getakeld worden. Normaal moet de vrachtwagen niet leeggemaakt worden om te kunnen wegtakelen. Er is al verkeershinder sinds 4.30 uur en dat zal nog enkele uren duren. Waarom viel de bestuurder in slaap.