Bultrugwalvis gespot aan de kust in Knokke-Heist

Voor de kust van Knokke-Heist is gisterenmiddag een bultrugwalvis gespot en dat is best uitzonderlijk. "Voor het jaar 2000 werden in onze regio amper bultruggen gezien", zegt Annelies Jacobs van Natuurpunt. "De laatste jaren al iets vaker, maar de kans dat je op tijd bent om ze te spotten is niet zo vanzelfsprekend. Zo'n dier zit in geen tijd een stuk verder op zee of langs de kustlijn. Toen we gisteren hoorden dat er eentje te zien was, zijn we dan ook ùeteen in de auto gesprongen. We stonden daar samen met een heleboel andere spotters met de verrekijker en telescoop in aanslag op het strand."