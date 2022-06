4 gewonden bij ongeval in Varsenare

Het ongeval gebeurde langs de Westernieuwweg in Varsenare. Een bestelwagen en auto zijn er tegen elkaar geknald. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. De auto was door de klap op zijn zijde beland.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, want de drie inzittenden van de auto en de bestuurder van de bestelwagen raakten allemaal gewond. Volgens de politie was hun toestand niet zorgwekkend. De Westernieuwweg werd afgesloten voor het verkeer tot een takeldienst de voertuigen kon wegtakelen.