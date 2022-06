Politie Westkust haalt auto van dronken bestuurder van sporen van de kusttram in Oostduinkerke

De politie van zone Westkust kreeg gisterenavond rond 23.45 uur een oproep dat er een wagen op de tramsporen geparkeerd stond bij de Albert I Laan in Oostduinkerke. Daardoor waren de sporen een tijdlang geblokkeerd. De bestuurder, een 53-jarige man uit Lendelede had zich vastgereden op de tramsporen. De man had te diep in het glas gekeken en legde een positieve ademtest af. Daarom werd zijn rijbewijs voor zes uur ingetrokken. Uiteindelijk kon de wagen van de tramsporen weggetakeld worden. Iets verderop in De Panne waren er 's avonds ook nog problemen voor de kusttram door een woningbrand.

Twee uur later kon de politiezone Westkust opnieuw een dronken bestuurder aanhouden. Ze wilden de auto controleren, omdat het achterlicht niet goed werkte. Maar toen zagen ze dat de velg van de auto geplooid was en de band volledig gescheurd. Wellicht had de man er vlak voor een betonnen berm aangereden. Deze keer ging het om een inwoner uit Koksijde, die ook een positieve ademtest aflegde.